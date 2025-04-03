ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

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ABD Başkanı Donald Trump, bugünden itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu. Yeni gümrük vergileri listesinde ABD'nin 185 ticaret ortağı bulunurken, Rusya bu listede yer almadı. Karara gerekçe olaraksa Ukrayna savaşı nedeniyle getirilen yaptırımların önemli bir ticarete engel olması gösterildi.

03.04.2025 10:46
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ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesi öngörülürken Rusya, bu listede yer almadı.

RUSYA LİSTEYE DAHİL EDİLMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarının zaten "önemli bir ticareti engellediği" için söz konusu listeye dahil edilmediğini belirtti.

TİCARET HACMİ 3,5 MİLYAR DOLAR

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesine kıyasla önemli ölçüde daraldı. 2021'de yaklaşık 36 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 3,5 milyar dolara düştü.

RUSYA'DAN 3 MİLYAR DOLARLIK MAL GELDİ

ABD'nin Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarına ek olarak, Trump kısa bir süre önce Rus petrolü alıcılarını cezalandırıcı gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti. ABD, geçen yıl Ukrayna'dan ithal ettiğinden daha fazla malı Rusya'dan ithal etti. 2024'te Rusya'dan ABD'ye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelirken, Ukrayna'dan yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı.

TARİFE ORANLARI YÜZDE 10 İLA YÜZDE 50 ARASINDA

Trump'ın tarife listesine göre Ukrayna yüzde 10'luk temel tarife oranına tabi olacak. ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump\'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • SERKAN 06:
    Aferin Trump dünyayı dize getirdin, Senin Doların varsa bizim de Allah'ımız var der birazdan Rize Güneysu lu ekonomist 12 6 Yanıtla
  • osman k:
    İsrail Pardon ABD zaten Rusyayla anlaşma yaptı ayrıca farklı bir anlaşma Çin ile yapıldı arabulucu devlet ise ........ 0 0 Yanıtla
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