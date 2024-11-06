Trump'ın Zaferi Yenilenebilir Enerji Piyasalarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'ın Zaferi Yenilenebilir Enerji Piyasalarını Vurdu

Trump'ın başkanlık zaferi sonrası Avrupa'da yeşil enerji hisseleri ciddi düşüşler yaşadı.

06.11.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, Avrupa piyasalarında yeşil enerji şirketlerinin hisselerinde düşüş görülüyor.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın destekçilerine yaptığı konuşmada zaferini ilan etmesinin ardından dünyanın en büyük ekonomisindeki seçim sonuçları küresel çapta varlıkları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 6,5 değer kaydetti.

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted'in hisselerindeki düşüş aynı saatlerde yüzde 10'a yaklaştı.

Danimarka merkezli rüzgar türbin şirketi Vestas'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8,2'yi aştı.

Almanya merkezli yenilenebilir enerji şirketi RWE hisseleri yüzde 3,5 gerilerken, rüzgar türbinleri üreticisi Nordex'in hisseleri yüzde 6,5 düştü.

Merkezi Portekiz'de bulunan yenilenebilir enerji şirketi EDP'nin hisseleri Trump'ın zafer ilan etmesi sonrasında yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Seçim kampanyası sürecinde başkan seçilmesi halinde "deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini hurdaya çıkarma" taahhüdünde bulunan Trump, daha önceki başkanlık döneminde ise ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesini sağlayan kararı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Ekonomi, Enerji, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Zaferi Yenilenebilir Enerji Piyasalarını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ’ın sitemi damga vurdu İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ'ın sitemi damga vurdu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Zaferi Yenilenebilir Enerji Piyasalarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.