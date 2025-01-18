Trump kendi adından bile para kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump kendi adından bile para kazanacak

Geniş Video İzle

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kripto para dünyasına adım attı. Trump, kendi adına bir 'meme coin' çıkararak hem yatırımcıların hem de destekçilerinin dikkatini çekti. TrumpCoin adı verilen bu kripto para, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

18.01.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın son hamlesi tüm dünyanın gündeminde. Siyasete atılmadan önce ünlü bir işadamı olarak bilinen Trump, adını taşıyan Trump Coin'i piyasaya sürdü. 'Meme coin' kategorisinde yer alan Trump'ın bu yeni yatırımı büyük ilgi çekti. TrumpCoin, aynı zamanda Trump'ın siyasi ve finansal vizyonunu desteklemek isteyenler için bir yatırım aracı olarak tanıtılıyor.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu proje benim değerlerimi yansıtıyor ve Amerika'nın ekonomik gücünü daha da büyütmeyi hedefliyor. Teknolojiye inancım tam.

Trump kendi adından para kazanmanın yeni yolunu buldu

TRUMPCOIN'İN TEKNİK DETAYLARI

TrumpCoin, diğer meme coin'lerde olduğu gibi Ethereum veya Binance Smart Chain gibi mevcut blokzincir teknolojileri üzerine inşa edildi. Şu anda düşük bir piyasa değerine sahip olmasına rağmen, Trump'ın popülaritesi sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

TRUMPCOIN'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Toplam Arz: 1 milyar adet.

Hedef Kitle: Trump destekçileri ve kripto dünyasına ilgi duyan genç yatırımcılar.

Kullanım Alanı: Henüz net değil; ancak TrumpCoin'in ileride bir bağış platformu veya Trump etkinliklerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

MEME COIN'LERİN YÜKSELİŞİ

Son yıllarda Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme coin'lerin popülaritesi, TrumpCoin gibi yeni projelerin önünü açtı. Bu tür kripto paralar, genellikle esprili bir temayla başlamasına rağmen ciddi piyasa hacimlerine ulaşabiliyor. TrumpCoin'in başarıya ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu. Ancak Trump'ın geniş bir hayran kitlesine sahip olması, bu projeye olan ilginin artmasını sağlayabilir.

NOT: BU HABERDE YER ALAN İÇERİK YATIRIM TAVSİYESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

Trump kendi adından bile para kazanacak

Donald Trump, Kripto Para, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Coin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump kendi adından bile para kazanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    sondakikaakppkkkoyunhaber diye çok. çıkar yakında 2 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    İSALLAH batar o bitcoin 3 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Saçına tipine.... 1 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudi adam ıncıle bassa ne olcak 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:39:04. #1.11#
SON DAKİKA: Trump kendi adından bile para kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.