Trump Mahkeme Kararını Eleştirdi
Trump Mahkeme Kararını Eleştirdi

23.02.2026 17:42
Trump, Yüksek Mahkemenin tarife kararını 'saçma' ve 'aptalca' bulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin "kazara ve farkında olmadan" önceden sahip olduğundan "çok daha fazla yetki ve güç" verdiğini belirterek, diğer tüm tarifelerin "çok daha güçlü ve rahatsız edici bir şekilde" kullanılabileceğini ifade etti.

Trump, Amerikan Truth Social hesabından geçen haftaki tarife kararıyla ilgili ABD Yüksek Mahkemesine yönelik tepkisini sürdürdü.

Kararı "saçma, aptalca ve uluslararası düzeyde son derece bölücü" olarak tanımlayan Trump, Yüksek Mahkemenin "kazara ve farkında olmadan" ABD başkanı olarak kendisine daha önce sahip olduğundan "çok daha fazla yetki ve güç" verdiğini ileri sürdü.

Trump, yabancı ülkelere, özellikle de onlarca yıldır ABD'yi "soyan" ülkelere karşı "lisansları" kullanarak "korkunç" şeyler yapabileceği tehdidinde bulunarak, ancak anlaşılmaz bir şekilde karara göre onlardan lisans ücreti alamadığını aktardı. Trump, "Oysa tüm lisanslar ücretlidir, ABD neden bunu yapamasın? Lisans dediğin şey ücret almak içindir." diye ekledi.

Mahkemenin ayrıca sayıları oldukça fazla olan diğer tüm tarifeleri de onayladığını aktaran Trump, bunların hepsinin başlangıçta olduğundan "çok daha güçlü ve rahatsız edici bir şekilde" hukuki güvenceyle kullanılabileceğini ifade etti.

Trump, Yüksek Mahkemenin "yanlış kişiler için harika bir iş çıkardığını" savunarak, bu yüzden utanmaları gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Trump, Mahkemenin 14. Anayasa Değişikliği kapsamında doğuştan vatandaşlık konusunda da Çin ve diğerlerinin lehine olacak şekilde yanlış bir karar verebileceğini iddia etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Trump, IEEPA kapsamında ABD'nin neredeyse tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı" gümrük vergileri uygulamış, Çin, Kanada ve Meksika'ya da fentanil akışını gerekçe göstererek tarifeler getirmişti.

Kaynak: AA

