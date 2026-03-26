Trump: Petrol Fiyatları Artacak, Borsa Düşecek

26.03.2026 20:17
Trump, İran gündemi üzerine petrol fiyatlarının yükselebileceğini ve borsanın düşeceğini belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran gündemi dolayısıyla petrol fiyatlarının daha fazla artacağını ve borsanın daha fazla düşeceğini düşündüğünü belirterek, "Durum, tahmin ettiğim kadar ağır olmadı." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının daha fazla artacağını ve borsanın daha fazla düşeceğini düşündüğünü ifade eden Trump, "Durum, tahmin ettiğim kadar ağır olmadı. Sanırım belki de Amerikan başkanına, belki de bu masada oturan kişilere güveniyorlar." diye konuştu.

Trump, İran'da "biraz dolambaçlı yoldan gitmek zorunda kaldıklarını" ama bunun uzun sürmeyeceğini, yakında sona ereceğini söyledi.

Çiftçilere verdikleri önemden de bahseden Trump, yarın Amerikalı çiftçileri desteklemek için atılacak çeşitli adımları duyuracaklarını bildirdi.

"Enerji fiyatları muhtemelen eski seviyesinin de altına inecek"

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in de yükselen enerji fiyatlarına yönelik önlemleri anlatacağını belirterek, "Henüz süreç tamamlanmadı, bu yüzden belki fiyatlar biraz daha yükselebilir. Ancak eskiden bulunduğu seviyeye, ve muhtemelen daha da altına, geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun benzin vergisini geçici olarak askıya almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorusunu yanıtlayan Trump, ihtiyaç olursa bunun bir seçenek olduğunu söyledi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı için geçiş ücreti talep etme hazırlığında olmasına yönelik soru üzerine de, "Bunu yapamamaları gerekir, ama biraz yapıyorlar. Kabiliyetleri iki hafta öncesine kıyasla çok daha az ve açıkçası, her geçen gün giderek daha da azalıyor." şeklinde konuştu.

"Gemi trafiğinde hareketlilik var"

ABD Hazine Bakanı Bessent de buradaki konuşmasında, İran'ın kritik bir geçit noktası üzerinden küresel ekonominin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

İran'a yönelik "maksimum baskı kampanyası" yürüttüklerini vurgulayan Bessent, gerçek olmayan güvenlik görünümü yerine mutlak güvenlik sağlandığında enerji fiyatlarının düşeceğine ve enflasyonun gerileyeceğine inandığını anlattı.

Bessent, petrol piyasasının arz durumunun iyi olduğunu belirterek, denizde mahsur kalan petrol sevkiyatlarının küresel piyasaya sunulmasını sağlamak adına gerekli adımları attıklarını anımsattı.

Körfez'deki gemi trafiğinde giderek artan bir hareketlilik gözlemlediklerini dile getiren Bessent, "Bu hareketlilik dünküne kıyasla daha yoğun ve bu, henüz sadece bir başlangıç. Boğazların güvenliğini sağlamadan önce bile, gemi trafiğinin her geçen gün artmaya devam edeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD ekonomisinin güçlü seyrini korumaya devam ettiğini ifade etti.

Doların da güvenli liman varlığı niteliğini yeniden kanıtladığını dile getiren Bessent, "Çatışmaların başlamasından bu yana ABD doları değer kazandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
