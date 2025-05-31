Trump\'tan Çelik ve Alüminyumda Gümrük Vergisi Artışı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'daki bir çelik üretim tesisinde yaptığı açıklamada, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını söyledi. Trump, bu kararın ABD çelik endüstrisini ve ulusal arzı güçlendireceğini ve aynı zamanda Çin'e olan bağımlılığı azaltacağını belirtti.

Trump, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak "Çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltmek benim için büyük bir onur. Bu karar, 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Çelik ve alüminyum endüstrilerimiz daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri dönüyor" ifadelerini kullandı.