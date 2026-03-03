Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

Trump\'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması
03.03.2026 23:32
Trump, deniz ticaretine siyasi risk sigortası talimatı vererek, gerektiğinde donanmanın refakat edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirten Trump, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması
