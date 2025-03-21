Trump'tan Tarifelerle İlgili Esneklik Sinyali

NEW ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen karşılıklı tarifeler konusunda esneklik olabileceğine işaret etti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çinli yetkililerle yapılacak görüşmelerde 2 Nisan tarifelerinin durdurulması veya Çin'e yönelik tarifelerin geri çekilmesi konusunda bir şey yapılıp yapılamayacağına dair soruya Trump, "Konuşabiliriz ama 2 Nisan, Amerika için 'kurtuluş günü' olacak." diye konuştu.

Trump, dünyadaki dost ve düşman tüm ülkeler tarafından "kazıklandıklarını" öne sürerek şimdi bu paraların bir kısmının tarifelerle geri döneceğini belirtti.

Kendisine tarifelerde istisna olup olmayacağının sorulduğunu aktaran Trump, geçen haftalarda otomobil şirketlerine 1 aylık tarife muafiyeti tanınması konusuna değindi.

Trump, "Herkes dedi ki, 'Oh, gümrük tarifeleri konusunda fikrini değiştirdi.' Ben fikrimi değiştirmedim. Bazı Amerikan şirketlerine yardım ettim. Ben değişmem ama esneklik kelimesi önemli bir kelimedir. Esneklik olacak ama temelde karşılıklı tarifeler olacak." dedi.

ABD'den ne kadar tarife alınıyorsa o kadar tarife uygulayacaklarını yineleyen Trump, bunun adil olacağını söyledi.