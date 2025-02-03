Trump'tan Varlık Fonu Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'tan Varlık Fonu Kararı

ABD Başkanı Trump, Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına varlık fonu kurmaları için kararname imzaladı.

03.02.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine ve Ticaret bakanlıklarına varlık fonu kurmaları talimatı veren kararnameye imza attı.

Trump, Oval Ofis'te, söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bunun çok heyecan verici olduğunu dile getiren Trump, "Daha önce hiç sahip olmadığımız bir varlık fonuna sahip olacağız. Varlık yaratan pek çok şeyimiz var ve son iki haftada gördüğünüz gibi, daha fazla varlık yarattığımızı düşünüyorum." dedi.

Trump, ABD'den daha küçük bazı ülkelerin dahi varlık fonu olduğunu anımsatarak, ABD'nin "muazzam" bir potansiyeli olduğuna dikkati çekti.

Fonun doğru anlaşma olursa TikTok'un satın alınmasıyla ilgili de bir şeyler yapabileceğini vurgulayan Trump, "Bunu varlık fonuna koyabiliriz veya zengin insanlarla ortaklık yapabiliriz, çok fazla seçenek var." ifadelerini kullandı.

Trump, fona koyabilecekleri birçok başka şey olduğunu belirterek, ABD'nin kısa bir süre içinde en büyük fonlardan birine sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

Suudi Arabistan'ınki gibi bazı fonların oldukça büyük olduğuna işaret eden Trump, "Ama sonunda onları yakalayacağız, fon için çok fazla servet yaratacağız. Bence bu ülkenin bir varlık fonuna sahip olmasının zamanı geldi." diye konuştu.

ABD için değer yaratması hedefleniyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, gelecek 12 ayda fonu ayağa kaldıracaklarını belirterek, "ABD bilançosunun varlık tarafını Amerikan halkı için paraya dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dünya genelindeki iyi uygulamaları inceleyeceklerini anlatan Bessent, fonun değer yaratacağını ve büyük stratejik öneme sahip olacağını düşündüğünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick de ABD'nin olağanüstü büyüklüğü ve ölçeği ile şirketlerle yaptığı işlerin Amerikan vatandaşları için değer yaratması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan Varlık Fonu Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’ye PKK’nın Suriye’de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
23:15 YPGPYD’li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
23:14 Fenerbahçe’den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
23:05 Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 23:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Varlık Fonu Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.