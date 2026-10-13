Motorinde indirim yok, benzinde fiyatlar yükseliyor - Son Dakika
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Motorinde indirim yok, benzinde fiyatlar yükseliyor

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Motorinde indirim yok, benzinde fiyatlar yükseliyor
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Trump'ın Rusya ile dizel tedariki anlaşması sonrası motorin fiyatları düştü; ancak Körfez'deki gelişmelerle yeniden yükseldi. Sektör kaynakları, bu koşullarda pompaya indirim yansımayacağını, benzinde ise yükseliş olduğunu ancak zam beklenmediğini belirtti. Brent 105-106 dolar aralığında.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın küresel piyasalara dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini açıklamasının ardından ürün fiyatlarında yaşanan düşüş indirime yetmedi. Motorinin metrik ton fiyatları önce düştü, ardından Körfez'de yaşanan gelişmelerin etkisiyle arttı. Sektör kaynakları, motorinin tersine benzinde yukarı yönlü bir hareket olduğunu belirterek, "Benzin fiyatları yükseliyor. Ancak şu aşamada bir zam beklenmiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta küresel piyasalarda yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla Rusya ile dizel tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trump, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk aşamada 300 bin ton (yaklaşık 2,2 milyon varil) dizelin hızla piyasaya sunulması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Anlaşma uyarınca kasım ayında 500 bin ton, ardından da 1 milyon tonluk ilave tedarikin söz konusu olduğu ve planlamanın yapıldığı belirtildi. Açıklamada, toplam miktarın yaklaşık 13,5 milyon varile ulaşmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Bu açıklamanın ardından küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatları düştü. 6 Ekim'de 1316 dolar olan motorinin tonu, 8 Ekim'de 1520 dolara dek çıktı. Motorin, 9 Ekim'den itibaren düşüşe geçti. Trump'ın açıklaması da düşüşü hızlandırdı. Motorinin tonu halen 1393 dolar düzeyinde işlem görüyor.

BRENT PETROLÜN YÖNÜ YUKARI

Brent petrolde de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Brent petrol 107 doları gördü. Halen 105-106 dolar aralığında işlem görüyor.

POMPADA İNDİRİME YETMEDİ

Ancak, küresel piyasalarda ürün fiyatında yaşanan düşüş indirime yetmedi.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, Trump'ın açıklamasıyla uluslararası piyasalarda motorinin fiyatının düştüğünü anımsatarak, "Bu düşüş, hafta başında indirim için bir pencere oluşturdu. Ancak, Körfez'de yaşanan gelişmeler enerji sevkiyatına ilişkin kaygıları artırdı. Motorin fiyatları yükseldi. İndirim için gerekli koşullar ne yazık ki oluşmadı. Şu aşamada pompaya yansıyacak bir indirim söz konusu değil. Tabii, piyasalar çok hareketli, saatlik veriler değişiyor. Motorinde küresel piyasalara hızlı bir düşüş, indirimi tetikleyebilir" diye konuştu.

Kaynaklar, motorinin tersine benzinde yukarı yönlü bir hareket olduğunu belirterek, "Benzin fiyatları yükseliyor. Bir zam beklenmiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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