TSE Başkanı Şahin: "Helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısına sahip olmak istiyoruz"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 67 yıllık geçmişi ile dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi olan köklü bir kuruluş olduklarını ifade ederek, helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısına sahip olmak istediklerini söyledi.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğiyle düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi ve 8. İİT Helal Expo'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, fuara üç kimlikle katıldıklarını kaydetti. İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) bu zamana kadar 40'ın üzerinde standart belirlediğini ve bu standartların büyük kısmının helal konusuyla alakalı olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Biz 43 İslam ülkesinin üye olduğu teşkilatın belirlemiş olduğu helal standartlarını referans olarak kabul ediyoruz. Bu standartları referans olarak kabul eden bir kurumumuz var, o da Helal Akreditasyon Kurumu. Helal Akreditasyon Kurumu bu standartlar çerçevesinde belgelendirme yapabilecek kapasitede olan yani hem beşeri hem teknik altyapıya sahip kuruluşları belgelendiriyor. Kurucusu olduğumuz SMIIC'in standartlarına sahip çıkıyor, helal akreditasyon kurumumuz aracılığıyla bu standartları kabul ediyor, benimsiyor. TSE olarak belgelendirme faaliyetlerimizi bu standartlara göre yürütüyoruz."

İslam dinine sahip tüketicilerin ortak hassasiyetleri kapsamında yapılmış belgelendirmeye tabi ürünlerin belli bir güvenlik içerisinde kullanılmasını istediklerini dile getiren Şahin, "Buradaki hassasiyetimiz şu, gerek 7 trilyon dolarlık miktarın, gerekse SMIIC'e üye olarak ülkelerin ve dünya nüfusu içindeki ülkelerin paylarının giderek artacağını düşünürsek İslami hassasiyetlere sahip yani 'ben Müslümanım' diyen insanların tükettiği ürünlerdeki aradıkları, bekledikleri helale ilişkin ne var ise bunları bütün İslam ülkeleri tarafından bir ortak belgelendirmeyle tanınır ve ticareti kolaylaştır bir hale getirebilmek için gerekli faaliyetleri sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Şahin, TSE'nin amaçlarını şöyle sıraladı:

"Bir helal belgelendirmenin bir laboratuvar altyapısı ihtiyacı var ise bu çok önemli bir ihtiyaçtır. O laboratuvar yapısına TSE olarak sahip olmak. Helal belgelendirmenin ciddi bir personel altyapısına, beşeri altyapıya sahip olmak icap ediyorsa bunları yetiştirmek ve bunları sürekli geliştirmek, ayrıca helal belgelendirmesi yapmak isteyen bizim kültür ve inanç coğrafyamızdaki diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek anlamında yapılacak faaliyetlere destek olmak, onların gelişmesini sağlamak. Çünkü biz 67 yıllık geçmişi olan ve dünyadaki bütün standardizasyon kuruluşlarının üyesi durumunda bulunan çok köklü bir kuruluşuz. Bu misyonumuzu helal belgelendirmesi alanında da bütün İslam coğrafyasında, bütün kültür coğrafyamızda yaygınlaştırmak istiyoruz." - ANKARA