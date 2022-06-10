TSE Başkanı Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konseyi üyesi oldu - Son Dakika
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TSE Başkanı Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konseyi üyesi oldu

10.06.2022 10:51
TSE Başkanı Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konseyi üyesi oldu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE Başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) en üst yönetim organı olan ISO Konseyi üyesi oldu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE Başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) en üst yönetim organı olan ISO Konseyi üyesi oldu.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, ISO'nun konsey toplantısı 8-9 Haziran'da İsveç Standartlar Enstitüsünün ev sahipliğinde başkent Stockholm'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen TSE Başkanı Şahin katıldı. Toplantıda önümüzdeki dönem ISO'nun izleyeceği strateji ve politikalar gündeme geldi.

Şahin, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"TSE, kuruluş amacı doğrultusunda, uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının yönetim organlarında görev alarak, Türkiye'nin uluslararası standartların hazırlanması sürecinde etkinliğini artırmaktadır. Hizmet alanında görev ve sorumlulukları olan Enstitümüz, Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın strateji olarak belirlediği 'yüksek katma değerli üretim' ve 'sanayide verimlilik' artışı ile standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunmaktadır. TSE aynı zamanda sanayicilerimizin küresel pazarlarda açılmasında kritik rol üstlenmektedir. Ekonomimizin yapı taşları olan sanayicilerimiz için tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir hizmetler sunan TSE'yi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında, ülkemizin hedefleri ve iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda uluslararası standart hazırlama süreçlerinde aktif rol alan bir kuruluş yapmakta kararlıyız."

TSE'nin yurt dışında giderek büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, sahip olduğu tecrübe ve deneyimle küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olduğunun altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

"Konsey üyeliğimiz ve üstlendiğimiz görevle ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en üst seviyede temsil edeceğiz. Paydaşlarımızın standardizasyona katılımlarını kolay ve erişebilir kılacağız. ISO politikalarının belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde etkin rol alacağız. Ülkemize, sanayicimize uluslararası arenada artı değerler sağlayacağız. Enstitümüz tarafından hazırlanan standartların ISO nezdinde kabul edilmesi için çalışacağız. Uluslararası Standardizasyon Kuruluşundaki bu çalışmalarımızın sanayicilerimiz ve paydaşlarımız için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum."

Şahin 2024'e kadar konsey üyesi olacak

ISO, uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak, entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında iş birliğini geliştirmek uluslararası seviyede kabul görmüş standartları hazırlamak ve yayınlamak amacıyla 1947 yılında kurulmuş bir organizasyon olarak biliniyor.

TSE, 167 ulusal standart hazırlama kuruluşunun bulunduğu ISO'nun 1956 yılından beri tam üyesi. 1968-1970 yılları arasında ISO Başkanlığı görevini yürüten TSE, değişik sürelerle uluslararası standardizasyon politikalarının belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde aktif olarak görev aldı.

Teşkilatın 20 üyeli konseyi, ISO'nun politikalarını belirliyor, stratejilerini oluşturuyor. Konsey, ISO'nun en üst düzey yönetim organı olarak görev yapıyor. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin 2024 yılına kadar ISO Konsey üyesi olarak Türkiye'yi temsil edecek.

TSE Başkanı Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konseyi üyesi oldu
TSE Başkanı Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konseyi üyesi oldu
TSE Başkanı Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konseyi üyesi oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSE Başkanı Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı Konseyi üyesi oldu - Son Dakika

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