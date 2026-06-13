TSE'den İthalat Denetimi: 5.800 Ürün Girişi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TSE'den İthalat Denetimi: 5.800 Ürün Girişi Engellendi

13.06.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSE, son bir yılda denetlediği 243 bin üründen 5.800'ünün güvenlik standartlarına uygun olmadığını belirleyerek Türkiye'ye girişini engelledi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), son bir yılda ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında incelediği 243 bin üründen, teknik mevzuata ve standartlara uygun bulunmayan 5 bin 800'ünün Türkiye'ye girişine izin vermedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, denetimlerde ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından ilgili teknik standartlara uygunluğu kontrol edilirken, riskli ürünlerin piyasaya girişinin önlenmesi hedefleniyor.

Ürün güvenliği kapsamında yürütülen bu çalışmalar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından güvenli ürün dolaşımının sağlanmasında kritik rol oynuyor.

Denetimlerin amacı standartlara uygun ürünlerin ülkeye girişini sağlamak

TSE, ithal edilen ürünlerin piyasaya giriş aşamasında teknik mevzuata ve standartlara uygunluğunu kontrol ediyor.

Denetimler, Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamında risk analizine göre TSE'ye yönlendirilen ürünler üzerinde gerçekleştiriliyor.

Ürünler, belge incelemeleri, laboratuvar testleri ve teknik değerlendirmelerden geçirilerek güvenlik açısından denetleniyor. Bu denetimler, insan sağlığını korumak, olası riskleri azaltmak ve piyasaya yalnızca güvenli ve standartlara uygun ürünlerin girişini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Bu kapsamda TSE, son 1 yıl içinde yürütülen ithalat ürün güvenliği denetimleri kapsamında 243 bin ürünü denetledi, uygun bulunmayan 5 bin 800 ürünün ülkeye girişine izin vermedi.

TSE ürün güvenliği denetimleri, ürünlerin piyasaya sunulmadan önce ilgili standartlara uygunluğunun test edilmesi ve değerlendirilmesini kapsıyor. Bu kapsamda teknik ve güvenlik kriterleri açısından incelenen ürünlerin uygunluğu kontrol ediliyor.

CE ve TSE uygunluk belgelerinin önemi

CE ve TSE uygunluk işaretleri, ürünün güvenlik ve kalite kriterlerini karşıladığını gösteren temel göstergeler arasında yer alıyor.

Bu belgeler, ürünün gerekli testlerden geçtiğini ve ilgili standartlara uygun üretildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca risklerin azaltılmasına katkı sağlarken üreticilerin yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini gösteriyor. Tüketiciler açısından ise güvenli ürün seçimini kolaylaştırarak, tercihlerde önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSE'den İthalat Denetimi: 5.800 Ürün Girişi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:44:06. #7.12#
SON DAKİKA: TSE'den İthalat Denetimi: 5.800 Ürün Girişi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.