TSE Başkanı: Türkiye\'de Fotovoltaik Modül Talebi Artıyor

Ekonomi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye'nin son dönemde yenilenebilir enerji alanında yaptığı atılımla fotovoltaik modüllere olan talebin arttığını belirterek, "Geçen yıl TSE'nin fotovoltaik modül test laboratuvarında deney talep artışı yaşandı ve şu anda tam kapasiteye ulaşma hedefine doğru ilerliyor. 2022'de 150 olan talep, 2023'te 210'a yükseldi, talepte yüzde 40'lık artış gerçekleşti." dedi.

Şahin, AA muhabirine, TSE'nin güneş enerjisi sektöründe standardizasyon, deney, ürün belgelendirme, gözetim-muayene, kalibrasyon ve eğitim alanlarında fotovoltaik modül üreticilerine ve güneş enerjisi santrali (GES) yatırımcılarına aktif olarak hizmet sunduğunu söyledi.

TSE'nin fotovoltaik modül test laboratuvarının, ülkenin ilk akredite fotovoltaik modül test laboratuvarı olarak 2014'ten bu yana yerli ve yabancı çeşitli teknolojilerde ürünleri test ederek, gelişen hücre teknolojisiyle yükseltilmiş fotovoltaik (PV) modül yapısında güncel standartlarla test hizmeti verdiğini anlatan Şahin, "Laboratuvar, milli enerji politikasına uygun olarak yerli üreticilerin üretimlerinin test ve belgelendirilmesine destek olmakta ve güneş enerjisi modül testi ve belgelendirmesi gibi altyapılar da kritik bir önem taşımaktadır. Laboratuvarda sektörün ihtiyaçları doğrultusunda birçok deney gerçekleştiriliyor. Fotovoltaik modüllerin sahada karşılaşabileceği her türlü sorunu simüle etmeyi amaçlayan laboratuvarda TS EN IEC 61215 serisi ve TS EN IEC 61730 serisi standartlar kapsamında performans deneyleri, elektriksel güvenlik deneyleri, yaşlandırma deneyleri ve mekanik dayanım deneyleri yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, ayrıca laboratuvarda TS EN IEC 61701 standardı kapsamında tuzlu sis korozyon deneyi, TS EN 62716 standardı kapsamında amonyak paslanma deneyi ve IEC TS 62804-1 standardı kapsamında gerilim kaynaklı bozulma deneyleri gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Laboratuvarın hizmet vermeye başlamasıyla hem üreticilerin yurt dışı deney laboratuvarlarına bağımlılığının azalmasının sağlandığını hem de AR-GE çalışmaları yapılabilmesinin önünün açıldığına işaret eden Şahin, "Yurt dışı deney laboratuvarlarına oranla daha uygun maliyetlerle deney hizmeti sunan laboratuvar, sermayenin, bilgi ve mühendisliğin ülkemizde kalmasına katkı sağlarken, GES santrali yatırımcılarının tercih edeceği ürünleri test ettirerek daha verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmalarına imkan sağlamaktadır." diye konuştu.

TSE, bölgesine ve Avrupa'ya deney hizmeti sunuyor

Şahin, laboratuvara eklenen iklimlendirme kabinleri sayesinde çevresel koşulların modüllere etkisinin analiz edildiği termal çevrim, nemli ısı, nem donması gibi deneyler için laboratuvara yapılan taleplere daha hızlı cevap verildiğini belirterek, ülkenin gücüne güç katan bu laboratuvar yatırımlarıyla TSE'nin, bölgesine ve Avrupa'ya deney hizmeti sunan bir yapıya ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin son dönemde yenilenebilir enerji alanında yaptığı atılımla fotovoltaik modüllere olan talebin arttığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizdeki fotovoltaik modül üreticilerinin sayısının ciddi oranda artması, saha kurulumlarının teşvik edilmesi, yatırımcıların daha da bilinçlenmesi ve özellikle modüllerde kullanılan yüksek verimli hücre teknolojilerinin üreticiler tarafından kullanılmaya başlandı. Geçen yıl TSE'nin fotovoltaik modül test laboratuvarında deney talep artışı yaşandı ve şu anda tam kapasiteye ulaşma hedefine doğru ilerliyor. 2022'de 150 olan talep, 2023'te 210'a yükseldi, talepte yüzde 40'lık artış gerçekleşti."