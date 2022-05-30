TSE'de devir teslim

Türk Standardları Enstitüsü'nün 61. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla seçilen Mahmut Sami Şahin, görevini Prof. Dr. Adem Şahin'den devralarak TSE'nin 18. Başkanı oldu.

Türk Standardları Enstitüsü'nün 61. Olağan Genel Kurulu'nda Enstitünün 2021 yılı faaliyetleri ile Kesin Hesabı'nın ve Yönetim Kurulu'nun ibrası gerçekleşti, 2021 yılı Denetleme Kurulu Raporu takdim edildi ve 2022 yılı bütçesi hakkında bilgi verildi.

Genel Kurulda Başkan, Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul üyelikleri için seçim yapıldı. Buna göre TSE'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sami Şahin oy çokluğuyla seçilerek TSE'nin 18. Başkanı oldu.

Yönetim kurulu üyeleri ise Dr. Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Prof. Dr. Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım oldu.

Yeni oluşan yönetim adına, genel kurul üyelerine teşekkür eden Mahmut Sami Şahin görevin kendilerine yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğunu belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, kuruluş amacı doğrultusunda, uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının yönetim organlarında görev alarak, Türkiye'nin uluslararası standartların hazırlanması sürecinde etkinliğini artıran, iş dünyamızın uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetlerini veren, bu güzide kuruma hizmet etme yolunda, bizlere güvenen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu güvene layık olmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

TSE'nin 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı ve 'dijital dönüşüm' alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile sanayicilerin küresel pazarlarda önlerine çıkan kapıları açan, anahtar görevi gördüğünü kaydeden Şahin, "Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlama" misyonu ve "hizmetlerinde, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olma" vizyonuyla Enstitümüz, bu güne kadar olduğu gibi, bu günden sonra da yapacağı çalışmalarla, ülke ekonomisinin yapı taşları olan sanayiciler ve tüketiciler için tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir hizmetler sunarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya, kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem yönetim kurulu başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu, iş dünyamızın beklentileri ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda Türk Standartları Enstitümüzün; Standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olarak, ulusal ve uluslararası alanda, stratejik ve öncelikli sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan hizmetlerde, pazar payını artırmaya yönelik, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, kurum kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak; planlı, nitelikli hizmet üretimi ve denetimini sağlama yönünde gelişmesi için de gayret içerisinde olacağız."

Yapılan konuşmaların ardından görev devir teslimi için TSE binasına geçildi. Eski Başkan Prof. Dr. Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek ve plaket takdim etti. - ANKARA