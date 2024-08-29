TSKB Brandon Hall Group Excellence Awards'ta 6 ödül kazandı

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Brandon Hall Group'un düzenlediği Excellence Awards'ta 6 ödül birden aldı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl, Excellence Awards'ın 24'üncüsü düzenlendi.

İnsan kaynakları (İK) alanındaki yenilikçi projeleriyle 3 yıldır üst üste ödüle layık görülen banka, bu kez 4 altın ve 2 bronz ödülün sahibi oldu.

Banka, "En İyi/Yenilikçi İK", "En İyi İşe Alım Pazarlaması ve İşveren Markası", "En Yenilikçi Gelişim" ve "En İyi Çalışan Bağlılığı" programlarıyla altın ödüllere layık görülürken "En İyi Genişletilmiş Kurumsal Öğrenme" ve "Sosyal/İşbirlikçi Öğrenmenin En İyi Kullanımı" programlarıyla da 2 bronz ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı, insan kaynakları stratejilerini sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma anlayışı temelinde şekillendirdiklerini belirterek, 75 yıla yaklaşan geçmişlerinin yanında insan kaynaklarıyla da sektörde ayrışan bir marka olduklarını aktardı.

Sahip oldukları bilgi birikimini daha da geliştirmek istediklerini vurgulayan Bağdatlı, "Deneyimi aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızla paylaşmak, kuşaklar arası deneyim paylaşımını destekleyerek verimli, üretken ve eşit bir iş ortamı yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz insan kaynakları uygulamalarımızla, temel önceliğimiz herkes için eşit fırsatlar sunan ve öğrenmeyi merkeze alan bir çalışan deneyimi inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Bağdatlı, pek çok yenilikçi uygulama hayata geçirdikleri bilgisini paylaşarak, İK temsilcileri uygulamasıyla açık iletişimi teşvik ederek çalışma arkadaşlarının organizasyonel gelişime aktif katkı sağlayabildikleri bir platform inşa ettiklerini kaydetti.

"Potansiyel adaylarımızla iletişim kurma fırsatı bulduk"

Uygulamalarıyla çalışan bağlılığının artmasını amaçladıklarına işaret eden Bağdatlı, "İşveren markası çalışmalarımız kapsamında bankamızdaki iyi uygulamalar ve kariyer fırsatları hakkında bilgi vermenin dışında, potansiyel adaylarımızla da iletişim kurma fırsatı bulduk. Bütün bunların yanında, stajyer buluşması, yeni mezun işe alım programı olan Kariyer Atölyesi, finans sektörü uzmanlarıyla gerçekleştirilen ilham seansları, girişimcilik ekosisteminden başarılı isimlerle trend sohbetleri gibi pek çok uygulama ile çalışanlarımızın yaşam boyu öğrenmelerini destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bağdatlı, çalışan esenliği kapsamında "Wellness Week" gibi özel etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktararak, spot ödül uygulaması gibi çalışanların başarılarını birlikte kutladıkları programlarının da bulunduğunu ifade etti.

İnsan kaynakları uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliği odağını koruduklarına ve çalışan esenliğini çalışanların ailelerini de kapsayacak şekilde ele aldıklarına dikkati çeken Bağdatlı, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerin Brandon Hall Group gibi saygın bir organizasyon tarafından ödüllendirilmesi, çalışan deneyimini sürekli iyileştirme çabalarımızın ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Her alanda sürdürülebilirliği kendisine misyon edinmiş bir finans kuruluşu olarak, insan kaynakları uygulamalarımızda yenilikçi ve değer odaklı yaklaşımımızla hem bankamızın hem de çalışanlarımızın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli insan kaynağını sürdürülebilir bir şekilde daha iyiye taşıma çabalarının uluslararası alanda takdir edildiğini değinen Bağdatlı, "Bu ödüller bizleri son derece mutlu ederken yeni uygulamaları hayata geçirmek için de ilham veriyor. TSKB ailesi olarak, önümüzdeki dönemde de güçlü kadrolarımızla sinerji içinde çalışarak yepyeni başarılara imza atmaya ve kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.