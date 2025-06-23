TSKB'den Genç Kadın Müzisyenlere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

TSKB'den Genç Kadın Müzisyenlere Destek

TSKB\'den Genç Kadın Müzisyenlere Destek
23.06.2025 13:37
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TSKB, 8 yılda 120 genç kadın müzisyene eğitim desteği sağladı; 53. İstanbul Müzik Festivali'nde konser verildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle yürüttüğü "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Eğitim Destek Fonu" sayesinde 8 yılda 120 genç kadın müzisyene destek sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sanatta fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 2018'de başlatılan projede, üstün yetenekli genç kadın sanatçılara çalgı, şan ve şeflik branşlarında yurt dışında eğitim ve kariyer gelişimi için katkı sunuluyor.

Fonun 2025 yılı yararlanıcıları arasında yer alan 13 genç müzisyen, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenen Yarının Kadın Yıldızları konserinde müzikseverlerle buluştu. Konserde, TSKB'nin 75. yılı anısına sanatçı Ceren Türkmenoğlu tarafından bestelenen ve klasik müzikle Türk müziği unsurlarını harmanlayan "Çember" isimli eserin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bu yıl fon desteğine hak kazanan isimler arasında kemanda İdil Dündar, viyolada Zeynep Yiğitoğlu, viyolonselde Derin Topgül, kontrbasta Deniz Akgün, flütte Elif Duru Özçelik ve Beste Yalı, klarnette Birce Kayhan, kornoda Yağmur Sena Üner, gitarda Deniz Işık, arpta Zeynep Duru Güleç ve Lidya İpek Keskin, piyanoda Carmen Dilara Bağış ve Zeynep Özden yer aldı.

"Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB'nin Türkiye'nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olarak, Türkiye'nin çok yönlü kalkınması için her alanda kalıcı değer üretmek için çalıştığını belirtti.

İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki konserleri 1990'dan beri desteklediklerini aktaran Bilgiç, İKSV işbirliğinde 2018'de hayata geçirdikleri "Yarının Kadın Yıldızları Eğitim Destek Fonu"yla da bugüne kadar 120 genç kadın müzisyene destek sunduklarını anımsattı.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bankamızın 75. yaşını kutladığımız bu özel yılda, sanatsal üretimi teşvik etmek için verdiğimiz siparişle klasik müzikle Türk müziğinin kültürel köklerini dünya müziklerinden esintilerle harmanlayan değerli keman sanatçımız, çok yönlü enstrümantalist ve besteci Ceren Türkmenoğlu da özel bir eser besteledi. TSKB 75. yıl özel bestesinin Yarının Kadın Yıldızları tarafından ilk kez seslendirildiğini duymak bizler açısından heyecan vericiydi. 53. İstanbul Müzik Festivali'ndeki başarılı performanslarıyla bizleri gururlandıran genç müzisyenlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TSKB'den Genç Kadın Müzisyenlere Destek - Son Dakika

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