TSKB'den Genç ve Kadın İstihdamına 75 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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Ekonomi

TSKB'den Genç ve Kadın İstihdamına 75 Milyon Avro Destek

05.06.2025 17:17
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TSKB, EBRD ile genç ve kadın istihdamını artırmak için 75 milyon avro kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'de genç ve kadın istihdamını artırmaya yönelik işletmeleri desteklemek amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, Türkiye'nin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına destek olma vizyonuyla hayata geçirdiği finansman uygulamalarına yenisini ekledi.

Bu kapsamda TSKB, Türkiye'de genç ve kadın istihdamını artırmaya yönelik işletmeleri desteklemek amacıyla EBRD ile 75 milyon avro tutarında kredi anlaşması gerçekleştirdi.

EBRD ile iklim odaklı 5 kredi anlaşması bulunan TSKB, bu anlaşmayla, taraflar arasındaki işbirliğini, kapsayıcılık temasıyla genişletti. Sağlanacak fon, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal kapsayıcılık kriterlerinin yanı sıra depremden etkilenen bölgelere yönelik finansman desteğini içeren temel değerlendirme unsurlarına odaklanacak.

EBRD tarafından sağlanan ve TSKB'nin genç istihdamı temasını içeren ilk kredisi konumundaki bu finansman kapsamında, sağlanan kaynağın en az yüzde 15'inin, genç istihdamını destekleyen politika ve uygulamaları hayata geçiren şirketler ile depremden etkilenen bölgelerde operasyonlarını yürüten veya bu bölgeye yatırım yapan firmalara tahsis edilmesi hedefleniyor.

"Bir ilke imza atık"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 75. yaşını kutladıkları bu yıl bir ilke imza atarak, kadın istihdamını ve deprem bölgelerini destekleyen temalara ek olarak genç istihdamını destekleyen işletmelere kredi sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Bilgiç, "Deprem bölgesini bir kez daha önceliklendiren, gençleri ve kadınları odağına alan, ülkemizin dönüşüm yolculuğunda kararlı adımlarımızı güçlendiren bu yeni kredi anlaşmasıyla, kalkınma yolculuğumuzu daha da kapsayıcı bir noktaya taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu işbirliğinin, uygun firmalara ilave kaynak sağlayarak kimseyi geride bırakmayan, toplumsal kapsayıcılığı önceleyen ve sürdürülebilir kalkınma anlayışlarına güç katan adımlarını pekiştirdiğine değinen Bilgiç, şunları kaydetti:

"Uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ve global finans kurumlarından sağlayacağımız nitelikli kaynaklarla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin kapsayıcı ve nitelikli kalkınması için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da TSKB'nin, EBRD'nin Türkiye'deki dönüşüm hedefleri ve stratejik operasyonlarına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

EBRD'nin pek çok girişimde aktif rol üstlenen kilit bir iş ortağı olarak öne çıkmaya devam etiğine işaret eden Yavorskaya, "Türkiye'de genç ve kadın istihdamını desteklerken aynı zamanda depremden etkilenen işletmelere ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak amacıyla TSKB ile yeniden güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye, Ekonomi, Deprem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSKB'den Genç ve Kadın İstihdamına 75 Milyon Avro Destek - Son Dakika

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