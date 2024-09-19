TSKB, Sürdürülebilir İş Ödülü'nü Kazandı

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 11. kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, 11. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Sürdürülebilir İş Raporlaması kategorisinde ödül aldı. Aynı kategoride 2023 Entegre Faaliyet Raporu ve TSKB İklim Raporu ile finale kalmayı başaran banka, "2053'e Doğru Net Negatif, Kapsayıcı Kalkınma" başlıklı 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile ödül kazandı.

Uluslararası standartlara ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan TSKB'nin 2053'e Doğru Net Negatif, Kapsayıcı Kalkınma isimli 2023 Entegre Faaliyet Raporu, GRI Standartları ve diğer uluslararası yönergelerle uyumlu olarak, UNGC ve WEPs gerekliliklerini de içeren titiz bir çalışmayla hazırlandı.

Raporun tasarımını ise yenilikçi bir yaklaşımla ele alan TSKB, yapay zeka teknolojisinden faydalandı. Raporda kullanılan tüm görseller, bankanın faaliyet alanlarıyla ilgili anahtar kelimelerden yola çıkarak hazırlanan yönlendirmelerle yapay zeka desteğiyle üretildi. Yapay zeka destekli görsel içeriklerin kullanımı, raporun yenilikçi estetik dünyasını vurgularken etkisinin artmasına da katkı sağladı.