TSPB Başkanlığına İbrahim Öztop yeniden seçildi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2022-2024 dönemi için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

TSPB açıklamasına göre, TSPB yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkan Vekilliğine yeni dönemde de yine TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı'nın devam etmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin başkanlığı görevini 10 Eylül'de devraldığını, kendisini bu önemli göreve ikinci kez layık gören tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmek istediğini belirtti.

Öztop, "Özverili çalışmalarıyla Birliğimizin ve sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan yönetim, denetleme kurulu, disiplin komitesi üyelerine de değerli katkıları ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken yeni dönemin ülkemize, Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarının gelişmesinde, büyümesinde TSPB'nin büyük değer sağladığının altını çizen Öztop, şunları kaydetti:

"Birliğimiz; hem talep hem de arz tarafında sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı. Başta yatırımcıların bilgilendirilmesi olmak üzere, mevzuat alt yapısının oluşturulmasında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde sağladığı katma değerle Birliğimiz, 2001 yılından bu yana sermaye piyasalarımızın büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine olan katma değerinin artırılması için çok yönlü faaliyetlerimizi sürdürüyor. Birliğimizin bu önemli ve değerli katkılarının önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam ettirmek için yönetim kurulu üyelerimizle, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerimizle var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TSPB Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ İbrahim Halil ÖZTOP Yönetim Kurulu Başkanı TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ Mustafa Selim YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Yılmaz ARISOY Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ Erkan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Halk Bankası AŞ Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Garanti Portföy Yönetimi AŞ Sinem EDİGE Yönetim Kurulu Üyesi RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Alim TELCİ Yönetim Kurulu Üyesi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İhsan Gökşin DURUSOY Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Prof. Dr. Güler ARAS Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yaşar BAHÇECİ Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ Esen Pamir KARAGÖZ Denetleme Kurulu Üyesi Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Ömer ERYILMAZ Denetleme Kurulu Üyesi Aktif Yatırım Bankası AŞ Atila YANPAR Denetleme Kurulu Üyesi Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Murat ONUK Denetleme Kurulu Üyesi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Çağan ERKAN Denetleme Kurulu Üyesi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Selen DERİN Disiplin Komitesi Üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Tuğba ÇAKIN Disiplin Komitesi Üyesi Anadolubank AŞ Suat İNCE Disiplin Komitesi Üyesi Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Muhammed Emin ÖZER Disiplin Komitesi Üyesi Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Mehmet AHKEMOĞLU Disiplin Komitesi Üyesi