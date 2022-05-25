TSPB Başkanlığına İbrahim Öztop yeniden seçildi - Son Dakika
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TSPB Başkanlığına İbrahim Öztop yeniden seçildi

25.05.2022 15:30
TSPB Başkanlığına İbrahim Öztop yeniden seçildi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2022-2024 dönemi için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2022-2024 dönemi için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

TSPB açıklamasına göre, TSPB yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkan Vekilliğine yeni dönemde de yine TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı'nın devam etmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Öztop, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin başkanlığı görevini 10 Eylül'de devraldığını, kendisini bu önemli göreve ikinci kez layık gören tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletmek istediğini belirtti.

Öztop, "Özverili çalışmalarıyla Birliğimizin ve sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan yönetim, denetleme kurulu, disiplin komitesi üyelerine de değerli katkıları ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken yeni dönemin ülkemize, Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Sermaye piyasalarının gelişmesinde, büyümesinde TSPB'nin büyük değer sağladığının altını çizen Öztop, şunları kaydetti:

"Birliğimiz; hem talep hem de arz tarafında sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı. Başta yatırımcıların bilgilendirilmesi olmak üzere, mevzuat alt yapısının oluşturulmasında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde sağladığı katma değerle Birliğimiz, 2001 yılından bu yana sermaye piyasalarımızın büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine olan katma değerinin artırılması için çok yönlü faaliyetlerimizi sürdürüyor. Birliğimizin bu önemli ve değerli katkılarının önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam ettirmek için yönetim kurulu üyelerimizle, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerimizle var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

TSPB Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞİbrahim Halil ÖZTOPYönetim Kurulu Başkanı
TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ Mustafa Selim YAZICIYönetim Kurulu Başkan Vekili
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞYılmaz ARISOYYönetim Kurulu Üyesi
Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ Erkan ÜNALYönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Halk Bankası AŞ Ali ŞÖNERYönetim Kurulu Üyesi
Garanti Portföy Yönetimi AŞ Sinem EDİGEYönetim Kurulu Üyesi
RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Alim TELCİYönetim Kurulu Üyesi
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ İhsan Gökşin DURUSOYYönetim Kurulu Üyesi
BağımsızHacer Dilek TÜRKER ULUDAĞBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BağımsızProf. Dr. Güler ARASBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Değerleme Uzmanları BirliğiYaşar BAHÇECİYönetim Kurulu Üyesi
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞEsen Pamir KARAGÖZDenetleme Kurulu Üyesi
Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Ömer ERYILMAZDenetleme Kurulu Üyesi
Aktif Yatırım Bankası AŞAtila YANPARDenetleme Kurulu Üyesi
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Murat ONUKDenetleme Kurulu Üyesi
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Çağan ERKANDenetleme Kurulu Üyesi
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Selen DERİNDisiplin Komitesi Üyesi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Tuğba ÇAKINDisiplin Komitesi Üyesi
Anadolubank AŞ Suat İNCEDisiplin Komitesi Üyesi
Albaraka Portföy Yönetimi AŞMuhammed Emin ÖZERDisiplin Komitesi Üyesi
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞMehmet AHKEMOĞLUDisiplin Komitesi Üyesi

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Kaynak: AA

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