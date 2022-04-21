TTB'nin "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" ABD'de tanıtılacak - Son Dakika
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TTB'nin "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" ABD'de tanıtılacak

21.04.2022 11:32
TTB'nin "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" ABD'de tanıtılacak

Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi, 4-9 Eylül'de ABD'de düzenlenecek "10. Uluslararası Fındık Kongresi"nde tanıtılacak.

Trabzon Ticaret Borsası'nın (TTB) Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi, 4-9 Eylül'de ABD'de düzenlenecek "10. Uluslararası Fındık Kongresi"nde tanıtılacak.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, 2003'de başlatılan ve 2013'de örnek bahçeler oluşturularak uygulanan Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi'nin uluslararası düzeyde de dikkati çektiği belirtildi.

Projenin 4-9 Eylül 2022'de ABD'nin Oregon eyaletinde gerçekleştirilecek "10. Uluslararası Fındık Kongresi"nde sözlü olarak sunulması için TTB'ye davet gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sunum Borsa Genel Sekreteri Nazlı Genç tarafından 'Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırmak için Bahçe Yenileme Uygulamaları' başlığı ile yapılacak. Kongrede fındıkta bahçe yönetimi, hastalık ve zararlılar ile mücadele, pazarlama, ekonomi ve politikalar ile farklı ülkelerdeki uygulamalar konuları ele alınacak."

Açıklamada, TTB'nin uygulamaya koyduğu projenin, Türkiye'de sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da örnek alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TTB'nin 'Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi' ABD'de tanıtılacak - Son Dakika


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