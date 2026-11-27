Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ılıman hava tahminleri ve Norveç'ten gaz akışının artacağı beklentisinin arz görünümünü desteklemesiyle haftalık bazda yüzde 6,6 geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de aralık vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 88,45 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 14.54'te geçen haftanın kapanışına kıyasla yüzde 6,6 azalarak 82,58 avroya geriledi.

Fiyatlardaki gerilemede, Avrupa genelinde sıcaklıkların önceki tahminlere kıyasla daha ılıman seyredeceği beklentisi ve Norveç'ten gaz arzının artacağı öngörüsü etkili oldu.

Norveç Offshore Direktörlüğü verilerine göre, ülkenin günlük doğal gaz üretimi ekimde 355 milyon 621 bin metreküp seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı ayındaki 336 milyon 870 bin metreküp seviyesinin yüzde 5,6 üzerine çıktı. Ekim üretimi, eylüldeki 296 milyon 776 bin metreküp seviyesine göre de yaklaşık yüzde 19,8 artış gösterdi.

Söz konusu veriler, bölgede bakım çalışmalarının ve bazı üretim kesintilerinin de sona ermesiyle birlikte Avrupa'ya gaz akışının destekleneceği beklentilerini artırarak fiyatları baskılayan bir unsur oldu.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği (AB) genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyretmesi arz güvenliği endişelerini canlı tutarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, AB ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 67,2 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 77,52 olarak kaydedilmişti.

Analistler, Avrupa'nın büyük bölümünde gelecek hafta mevsim normallerinin altında sıcaklıklar beklenmesinin ısınma talebinin ve depolardan gaz çekişinin artmasına yol açabileceğini, bunun da fiyatları destekleyebileceğini tahmin ediyor.

Hürmüz Boğazı çevresinde tanker saldırılarının sürmesi de Körfez'den LNG sevkiyatını olumsuz etkileyerek, arzdaki aksamaların devam edebileceğine işaret ediyor.