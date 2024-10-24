TTK 132 İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TTK 132 İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Gerçekleştirildi

TTK 132 İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu, İş Kur aracılığıyla 132 nitelikli işçi alımı için kura çekimini Zonguldak'ta yaptı. Kura sonucunda alınacak işçi pozisyonları da belirlendi.

24.10.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) İş Kur aracılığıyla alınacak 132 işçi için kura çekimi yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)İş Kur aracılığıyla 132 nitelik işçi alımı için geçtiğimiz günlerde ilan açtı. 132 işçi alımına toplamda 8 bin 16 kişi başvuruda bulundu. 7 Ekim'de başlayan 11 Ekim'de son bulan başvurular için bugün Zonguldak Belediye Aşık Veysel Kültür Merkezinde elektronik kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi sonrası kuruma; 7 şoför-yük taşıma, 5 iş makinesi operatörü, 2 genel alan temizleme görevlisi, 2 yıkama makinesi operatörü, 1 dökümcü, 1 ağaç işleri teknisyeni, 2 bilgisayar destekli Makina ressamı, 13 temel imalat ve montaj işçisi 13 mekaniker, 19 vinç operatörü, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 5 mekanizasyon, 33 mekanizasyon press işçisi, 7 kaynakçı, 15 kuvvetli akım tesisatçısı alınacak. Yapılan kura ile isimler belli oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Yerel Haberler, zonguldak, Ekonomi, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTK 132 İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
20:20 Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı “Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar“ Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"
19:55 UEFA Avrupa Ligi’nde Yunus Akgün fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:48 TUSAŞ’taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
19:34 İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 15:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: TTK 132 İşçi Alımı İçin Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.