TÜBA 2026 Ödül Başvuruları Başladı
TÜBA 2026 Ödül Başvuruları Başladı

25.02.2026 10:39
TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP ödülleri için son başvuru tarihi 27 Mart. Genç bilim insanlarına destek.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) ödül programları için 27 Mart'a kadar başvuru alınacak.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP 2026 yılı ödül programları için başvuru süreci başladı.

Ödül programlarına yönelik son başvuru tarihi 27 Mart olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödüllerin, Türkiye'nin bilimsel gelişiminin pusulası olduğunu ifade etti.

Sürecin titizlikle yürütüldüğüne, ödül jürilerinin detaylı değerlendirme yaptığına, liyakat esasının temel ilke olduğuna dikkati çeken Şeker, "TÜBA-GEBİP ödüllerinde genç akademisyenlerin yenilikçi projeleri 3 yıl süresince destekleniyor. TÜBA yalnızca bireysel başarıları onurlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin ve dolayısıyla dünyanın bilim insanı kaynağına uzun vadeli katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül ve destekler

Akademi tarafından 25 yıl önce başlatılan TÜBA-GEBİP ödülleri, Türkiye'nin genç bilim insanlarını araştırmalarında teşvik etmeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 20 yıldır verilen TÜBA-TESEP ödülleri de bilim dilinin doğru kullanımını esas alan nitelikli telif eserleri takdir ediyor.

TÜBA, 2025'te vefat eden ve dünyada "Yüzyılın Beyin Cerrahı" olarak anılan M. Gazi Yaşargil anısına 2026 yılından itibaren "Gazi Yaşargil Sinir Bilim Özel Ödülleri"ni de başlatma kararı aldı. "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında verilecek bu özel ödüle, ilgili bilim disiplinindeki genç Türk bilim insanları başvurabilecek. Ödül, diğer ödüllerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende sahibine tevcih edilecek.

TÜBA-GEBİP programı kapsamında bu yıl eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları ile fark yaratan bir bilim insanına "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü" verilecek.

TESEP programı kapsamında da Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Mehmet Genç ve Prof. Dr. Kemal Karpat adına "özel ödül" takdim edilecek.

TÜBA-GEBİP ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 250 bin lira, ayrıca her yıl tez aşamasındaki lisansüstü çalışmalarında kullanılmak üzere 50 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için de 40 bin liraya kadar ilave mali destek ve TÜBA üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği de verilecek.

TESEP kapsamında da telif eserler için 150 bin lira ve Jüri Özel Ödülü için 100 bin lira ödül takdim edilecek.

Kaynak: AA

27 Mart, Ekonomi, Bilim

