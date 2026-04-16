TÜBA Afet Çalıştayı Yıldız'da

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Afetler ve Alınabilecek Önlemler Çalıştayı"nı Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ev sahipliğinde 24-25 Nisan'da gerçekleştirecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, disiplinler arasında işbirliğinin güçlendirileceği 6 oturumdan oluşan çalıştay, Türkiye'nin başta deprem olmak üzere karşı karşıya olduğu afet risklerini bilimsel bir perspektifle ele almayı amaçlıyor.

Etkinlikte, afetlerin riskini azaltma, afete hazırlık ve müdahale ile afet sonrası iyileştirme süreçleri, birbirini tamamlayan aşamalar olarak değerlendirilecek. Mevcut durumun analizinin yanında, bilimsel veriye dayalı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirilecek.

Alanında uzman bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlarda, şehir planlama, yapı güvenliği, afet eğitimi, erken uyarı sistemleri ve toplumsal farkındalık gibi başlıklar çok yönlü biçimde ele alınacak. Elde edilecek çıktılar, afet yönetimi politikalarına katkı sunacak somut önerilere dönüşecek.

"Afetlere hazırlık tercih değil zorunluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, risklerin önceden öngörülmesi ve bilimsel veriler ışığında gerekli önlemlerin hayata geçirilmesinin, kritik önem taşıdığını belirtti.

Afetlere hazırlığın tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Afetlere hazırlık, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı. Bilimsel bilgiye dayanmayan hiçbir planın, sürdürülebilir olması mümkün değildir. Afet yönetiminde başarı, ancak bilim insanları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimlerinin ortak bir anlayışla hareket etmesiyle sağlanabilir. Afetlere karşı dirençli toplumların inşasında, eğitim ve farkındalık belirleyici rol oynuyor. Özellikle genç kuşakların bilimsel düşünceyle yetişmesi, uzun vadeli bir güvenlik meselesi. Bu tür çalıştaylar, yalnızca akademik bilgi üretmekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda karar vericilere yol gösteren stratejik platformlar sunuyor."