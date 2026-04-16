Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜBA Afet Çalıştayı Yıldız'da

16.04.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBA, 24-25 Nisan'da YTÜ ev sahipliğinde afet risklerini ele alacak çalıştay düzenleyecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Afetler ve Alınabilecek Önlemler Çalıştayı"nı Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ev sahipliğinde 24-25 Nisan'da gerçekleştirecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, disiplinler arasında işbirliğinin güçlendirileceği 6 oturumdan oluşan çalıştay, Türkiye'nin başta deprem olmak üzere karşı karşıya olduğu afet risklerini bilimsel bir perspektifle ele almayı amaçlıyor.

Etkinlikte, afetlerin riskini azaltma, afete hazırlık ve müdahale ile afet sonrası iyileştirme süreçleri, birbirini tamamlayan aşamalar olarak değerlendirilecek. Mevcut durumun analizinin yanında, bilimsel veriye dayalı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirilecek.

Alanında uzman bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumlarda, şehir planlama, yapı güvenliği, afet eğitimi, erken uyarı sistemleri ve toplumsal farkındalık gibi başlıklar çok yönlü biçimde ele alınacak. Elde edilecek çıktılar, afet yönetimi politikalarına katkı sunacak somut önerilere dönüşecek.

"Afetlere hazırlık tercih değil zorunluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, risklerin önceden öngörülmesi ve bilimsel veriler ışığında gerekli önlemlerin hayata geçirilmesinin, kritik önem taşıdığını belirtti.

Afetlere hazırlığın tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Afetlere hazırlık, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı. Bilimsel bilgiye dayanmayan hiçbir planın, sürdürülebilir olması mümkün değildir. Afet yönetiminde başarı, ancak bilim insanları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimlerinin ortak bir anlayışla hareket etmesiyle sağlanabilir. Afetlere karşı dirençli toplumların inşasında, eğitim ve farkındalık belirleyici rol oynuyor. Özellikle genç kuşakların bilimsel düşünceyle yetişmesi, uzun vadeli bir güvenlik meselesi. Bu tür çalıştaylar, yalnızca akademik bilgi üretmekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda karar vericilere yol gösteren stratejik platformlar sunuyor."

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:02:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.