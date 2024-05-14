TÜBA, Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu Düzenliyor - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBA, Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu Düzenliyor

TÜBA, Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu Düzenliyor

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), gıda ve su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve israfın önlenmesi için strateji geliştirmek amacıyla bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyumda, dünyada artan nüfus ve doğal kaynakların dengesizliği, gıda ve su kaynaklarının yönetimindeki sorunlar, gıda sıkıntısı ve su sorunu gibi konular ele alınacak. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, gıda ve su kaybının küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, sempozyumun bilgi ve tecrübe paylaşımı için önemli bir platform olacağını belirtti. Sempozyum sonunda hazırlanacak rapor, ilgili kurumlarla paylaşılacak ve etkili stratejiler geliştirilmesine katkı sağlayacak.

14.05.2024 12:11
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), gıda ve su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve israfın önlenmesinin yanı sıra gıda ve su kaybının nedenleri ve etkilerinin ortaya konmasına dair strateji geliştirilmesi için 24 Mayıs'ta "Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu" düzenleyecek.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, dünyada hızla artan nüfus ile kıt doğal kaynaklar arasındaki dengesizliğin yanında özellikle gıda ve su kaynaklarının yönetiminde ciddi sıkıntılara yol açan önemli sorunlar masaya yatırılacak, gıda sıkıntısı ve gıdaya erişim, su sorunu ve aşırı tüketim problemlerine dikkat çekilecek ve sürdürülebilir çözümler ortaya konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 3'te 1'inin kullanılmadan çöpe atıldığını ve bu durumun açlıkla mücadele eden bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri dikkate alındığında büyük bir küresel sorun olduğunu belirtti.

Su kaybının ise tarımdan endüstriyel ve kentsel yaşama kadar geniş bir alanda suyun verimsiz kullanımı ve kaçağı kapsadığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Gıda ve su kaybı da israfı da sera gazı emisyonlarını artırıyor, iklimi daha da kötüleştiriyor ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir engel teşkil ediyor. Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu???????'nda bahsi geçen tüm konuların çok yönlü yapısı ve kompleks etkileşimleri ele alınacak. Sempozyum süresince sağlanacak tartışma ortamları, bilgi ve tecrübe paylaşımı için değerli bir zemin hazırlayacak. Bu etkinlik, katılımcıların mevcut bilgilerini güncellemelerine, yeni bakış açıları kazanmalarına ve gıda, su kaybı ve israfıyla mücadelede etkili stratejiler geliştirmelerini sağlayacak. Sempozyum sonunda hazırlanacak kapsamlı rapor yayımlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak."

Etkili politika önerileri tartışılacak

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin de sempozyumun, bilim insanları ve uzmanları bir araya getirerek farkındalık oluşturmayı ve disiplinler arası çözüm geliştirmeyi amaçladığını bildirdi.

Katılımcıların, gıda ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması için en iyi uygulamalar ve yenilikçi teknolojilere dair görüşlerini paylaşacaklarını belirten Şahin, "Ayrıca etkili politika önerilerini tartışacaklar. Konu hakkında çalışan bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirecek sempozyum, kaynak yönetimi stratejilerinin şekillendirilmesinde ve daha sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜBA, Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu Düzenliyor - Son Dakika

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