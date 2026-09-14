TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde 15 bilim insanı ödüle layık görüldü - Son Dakika
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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde 15 bilim insanı ödüle layık görüldü

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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin kazananları açıklandı, farklı alanlardan 15 bilim insanı ödül kazandı. Ödüller 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te verilecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nin kazananları belli oldu, 15 bilim insanı ödüle layık görüldü.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödül komitesince özgün tematik konuları içeren Türkiye kaynaklı doktora tezleri değerlendirildi.

Fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimlerle temel bilimler alanındaki ödüller, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sahiplerine takdim edilecek.

Akademi Konseyince 2026 yılı için ödül miktarları, birinci olan tez yazarına 200 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye 100 bin lira olarak belirlendi???????.

Ödül 2021'den bu yana veriliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri ile Türkiye'nin bilim ve teknoloji hedeflerine katkı sunan, özgün ve nitelikli doktora çalışmalarını desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Şeker, bu yıl farklı bilim alanlarından 15 değerli bilim insanının ödüle layık görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Her başarı, ödül sahibimiz için önemli bir motivasyon, ülkemiz için bir onur, geleceğimiz için umut demek. Başarıyı elde etmek çok büyük emek demek. Bu emeği, zamanı vererek çalışan, ödül alan bilim insanlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarının ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamasını diliyorum. Ayrıca başvuruda bulunan ve bilimsel çalışmalarıyla katkı sunan tüm araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum."

Ödül sahipleri

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü 2021'den bu yana, teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız su altı sistemlerine yönelik teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ile biyoteknoloji alanlarının yanı sıra Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları boyutlarını konu alan doktora tezlerinin yazarlarına takdim ediliyor.

Değerlendirme sonucunda, "fen ve mühendislik bilimleri" alanında tezleriyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Sezer Önbilgin birinci, İstanbul Teknik Üniversitesinden Kürşat Tekbıyık ikinci, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden Nedim Hacıosmanoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Mehmet Can üçüncü oldu.

"Sağlık ve yaşam bilimleri" alanındaki tezleriyle İstanbul Teknik Üniversitesinden Ahmet Kağızman birincilik, Hacettepe Üniversitesinden Osman Oğuz Demir ikincilik, Sakarya Üniversitesinden Merve Gülbahar Eren üçüncülük ödülünü kazandı.

"Sosyal ve beşeri bilimler" alanındaki tezleriyle Ankara Üniversitesinden Adem Kantar birincilik, Atatürk Üniversitesinden Fatmanur Çimen ikincilik, Amasya Üniversitesinden Muhammed Murat Gümüş ve Gebze Teknik Üniversitesinden Melike Artar Bıyıklar de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

"Temel bilimler" alanındaki tezleriyle Koç Üniversitesinden Musa Dırak birincilik, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Oğuzhan Karakurt ikincilik, Düzce Üniversitesinden Hasan Kara ve ODTÜ'den Tuğba Hacıefendioğlu Aydın üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde 15 bilim insanı ödüle layık görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde 15 bilim insanı ödüle layık görüldü - Son Dakika
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