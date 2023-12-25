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TÜBA ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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TÜBA ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi arasında yapılacak ortak çalışmalar için protokol imzalandı. Protokol, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kunsulu Zakarya tarafından imzalandı. İki kurum arasındaki işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan protokol, bilimsel bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmeyi ve ortak ilgi alanlarında işbirliğini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TÜBA ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
25.12.2023 - 20:41,
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi arasında yapılacak ortak çalışmalar için protokol imzalandı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, protokol, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kunsulu Zakarya tarafından imza altına alındı.

Kurumlar arası işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi, bilim insanları ve akademisyenler arasındaki etkileşimler yoluyla bilimsel bilgi ve deneyim alışverişini teşvik etmeyi ve iki ülke arasında işbirliği faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı, aynı zamanda ortak ilgi alanlarında işbirliğini kolaylaştırmayı da kapsıyor.

Anlaşma, bilim ve teknoloji, beşeri bilimler, tıp ve sosyal bilimler de dahil olmak üzere tüm akademik alanları içeriyor

Kaynak: AA
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Muzaffer Şeker, Kazakistan, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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