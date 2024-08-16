TÜBİTAK, 2025 için kutup bilim seferlerine başvuruları açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜBİTAK, 2025 için kutup bilim seferlerine başvuruları açtı

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ve ARDEB, kutuplardaki çalışmaları sürdürülebilir kılmak amacıyla 2025 yılına yönelik yeni sefer çağrılarını başlattı. Bilim insanlarının kutup bölgelerinde özgün ve kaliteli çalışmalar yapması hedefleniyor.

16.08.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanlarının kutuplardaki çalışmalarını sürdürülebilir kılmak adına 2025 yılına yönelik hazırlanan yeni sefer çağrıları, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından başvuruya açıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin dünyada kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalarla öncü ülkeler arasında yer alma vizyonu doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM KARE koordinasyonunda her yıl düzenli olarak kutup bölgelerine (Arktik ve Antarktika) ulusal bilim seferleri düzenleniyor.

Seferlerle, 12. Kalkınma Planı ve Kutup Bilim Strateji Belgesi'nde de belirtilen, kutup bilimleri konusunda bilim insanlarının özgün, sürdürülebilir ve kaliteli bilimsel çalışmalar yapması, diğer ülkelerin bilim insanlarıyla işbirliğinin sağlanması ve Türkiye'nin kutup bölgelerinde söz sahibi saygın ülkeler arasına girmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, "Kutuplar" ile ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği 2025 yılı KUTUP-1001 ve KUTUP Yabancı Araştırma Üssü Katılım proje çağrıları, TÜBİTAK-MAM KARE ile ARDEB tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde açıldı.

Çağrılar kapsamında bilimsel araştırma bütçesi 900 bin lira, proje kapsamında ödenebilecek proje teşvik ikramiyesi ise 100 bin lira oldu. Söz konusu çağrılara çevrim içi başvuru için son tarih 27 Eylül, e-imza sürecinin tamamlanması için de 30 Eylül olarak belirlendi.

Uluslararası işbirliklerine destek verilecek

Ulusal Antarktika Bilim Seferleri kapsamında uluslararası işbirliklerine de destek verilmesi planlanıyor. Bu sayede, Türkiye'de Antarktika üzerine çalışmalar yürüten ya da yürütmek isteyen bilim insanları, kıtada faaliyet gösteren diğer ülkelerle ortak projeler gerçekleştirecek.

Bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların işbirliği projeleri TÜBİTAK MAM KARE tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar desteklenecek. Bu çağrı sadece Antarktika kıtasında işbirliği sağlanan ülke üslerini/seferlerini kapsıyor.

Kutup bilimleri alanında AR-GE ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla, Arktik bölgesi ve Antarktika kıtasına yapılması planlanan ulusal bilim seferlerine katılarak veya katılmadan gerçekleştirilebilecek kutup projeleri destekleniyor.

Çağrılar kapsamındaki projelerde bütçe üst limiti 1 milyon lira olarak belirlendi. En fazla 100 bin lira proje teşvik ikramiyesi ödenebilecek. Sefere katılım gerektiren projelerde, kargo/taşıma, seyahat ve konaklama planlamaları TÜBİTAK MAM KARE tarafından Kutup bölgelerinin iklim şartları ve lojistik imkanlar dahilinde yapılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tübitak, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, 2025 için kutup bilim seferlerine başvuruları açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 16:17:09. #1.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK, 2025 için kutup bilim seferlerine başvuruları açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement