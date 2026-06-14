TÜBİTAK'tan Bilge Uyarısı - Son Dakika
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TÜBİTAK'tan Bilge Uyarısı

14.06.2026 00:06
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TÜBİTAK, Bilge dil modelinin henüz genel kullanıma açılmadığını duyurdu.

TÜBİTAK, Türkçe dil modeli altyapısı "Bilge"nin henüz genel kullanıma açılmadığını, Bilge'ye erişim süreçlerinin TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

Kurumun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bugün gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Bilge'nin ilk kez kamuoyuna tanıtıldığı anımsatıldı.

Paylaşımda, Bilge'nin, zirve boyunca yoğun ilgi gördüğü ve olumlu geri bildirimler aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, Bilge henüz genel kullanıma açılmış bir hizmet değildir. Bu nedenle, internet ortamında veya çeşitli platformlarda Bilge adıyla sunulan ya da Bilge ile ilişkilendirilen uygulama ve hizmetler, TÜBİTAK BİLGEM tarafından sağlanan resmi hizmetler olarak değerlendirilmemelidir. Bilge'ye ilişkin erişim süreçleri, kullanım koşulları ve diğer gelişmeler hakkında yapılacak duyurular yalnızca TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'tan Bilge Uyarısı - Son Dakika

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