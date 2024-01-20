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TÜDİP üyeleri Ordu'da iş kadınlarına tecrübelerini anlattı - Son Dakika
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TÜDİP üyeleri Ordu'da iş kadınlarına tecrübelerini anlattı

Türk Dünya İş Kadınları Platformu üyeleri Ordu'da düzenlenen etkinlikte iş kadınlarına tecrübelerini ve başarı hikayelerini anlattı. Toplantıda, kadınlar dayanışma içerisinde olarak iş geliştirmeleri vurgulandı ve kadın konusunda farkındalık yaratma kararı alındı.

TÜDİP üyeleri Ordu\'da iş kadınlarına tecrübelerini anlattı
20.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:24
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Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyeleri Ordu'da iş kadınlarına tecrübelerini ve başarı hikayelerini anlatmak için etkinlik düzenledi.

Türk Dünya İş Kadınları Platformu ve Ordu Ticaret Odası'nın iş birliğiyle düzenlenen programa iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı. Toplantıda, kadınlar dayanışma içerisinde olarak iş geliştirmeleri vurgulandı.

Başarı hikayelerinin paylaşıldığı toplantıdaki iş kadınları, Türkiye'de kadın konusunda farkındalık, duyarlılık yaratmak ve iş birliğini sağlamak konusunda fikir ve güç birliği yapma kararı aldı. TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak zirvenin ilk adımının Ordu'da olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
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