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TÜDKİYEB Başkanı: Yetiştiricilere hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları çağrısı - Son Dakika
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TÜDKİYEB Başkanı: Yetiştiricilere hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları çağrısı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, indirimli tarım sigortaları primlerinden faydalanabilmeleri için yetiştiricilere hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu. Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yeni düzenlemeyi değerlendirerek, hayvan hayat sigortalarının toplu poliçe şeklinde düzenlenmesi durumunda yüzde 10 ila yüzde 50 oranında prim indirimi yapılacağını belirtti. Çelik, yetiştiricileri hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaya davet ederek, çeşitli doğa olayları ve risklerden dolayı mağduriyetler yaşanmaması için bu imkanlardan yararlanmalarını önerdi.

TÜDKİYEB Başkanı: Yetiştiricilere hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları çağrısı
03.01.2024 - 09:56,
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, indirimli tarım sigortaları primlerinden faydalanabilmeleri için yetiştiricilere hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar"ı değerlendirdi.

TARSİM'in sigorta teminatlarının kapsamının genişletilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Çelik, "Yetiştiriciler, indirimli TARSİM primlerinden faydalanmak için hayvanlarına hayat sigortası yaptırmalılar." ifadesini kullandı.

Çelik, bu yıl büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortalarının yetiştirici birlikleri kanalıyla toplu poliçe şeklinde düzenlenmesi durumunda yüzde 10 ila yüzde 50 oranında prim indirimi yapılacağına işaret ederek, bunun avantajlı bir durum olduğunu kaydetti.

Yeni düzenlemeyle küçükbaş hayvan hayat sigortalarında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 5 prim indirimi yapıldığını da ifade eden Çelik, poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir küçükbaş hayvan sayısı 1 ila 100 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 prim indirimi uygulanmasının olumlu olduğunu bildirdi.

Çelik, şap hastalığının geniş kapsamlı tarifeye dahil edilmiş olmasının önemine de dikkati çekerek, "Yetiştiricilerimizi bu imkanlardan yararlanmaya, çeşitli doğa olayları ve risklerden dolayı mağduriyetler yaşanmaması için yetiştiricileri hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı: Yetiştiricilere hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Başkanı: Yetiştiricilere hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaları çağrısı - Son Dakika
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