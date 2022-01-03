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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım Bankası kurulmalıdır" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım Bankası kurulmalıdır"

03.01.2022 09:04
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım Bankası kurulmalıdır"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkenin geleceğine yatırım için acilen Tarım Bankasının kurulması gerektiğine işaret ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ortak paydada anlaşarak bir Tarım...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkenin geleceğine yatırım için acilen Tarım Bankasının kurulması gerektiğine işaret ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ortak paydada anlaşarak bir Tarım Bankası kurulması sağlanmalıdır. Banka sadece tarımla iştigal eden kesimlere hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır" dedi.

Genel Başkan Çelik, "Dünyanın en zengin ülkesinde ekilebilir ürün çeşitliliği ve verimli topraklar bakımından hak edilen noktada değiliz. 500 milyar dolar tarımsal ihracat ülkemiz için hayal değildir. Tarım bu ülkenin sadece insanların karnının doymasını değil ekonomik bağımsızlığı da sağlayan sektördür. Dolayısıyla gıdayı kontrol eden dünyayı kontrol eder. Ayrıca tarım diğer sektörlerinde ilerlemesi için lokomotif sektördür" ifadesini kullandı.

Çelik şöyle devam etti: "İnsanların dövize, kripto paraya değil ülkemizin ve yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın geleceğine yatırım yapılması son derece önem arz etmektedir. Gıda tüketen herkesin sanat camiasından iş dünyasına kadar, tarıma gönül verenlerle tarım yapmak isteyenlere 84 milyon nüfusumuzun katılabileceği Tarım Bankasına yatırım yapmalarına davet ediyoruz. Dolayısıyla gerek üretici gerekse tüketici olarak 84 milyon insanımız bahsettiğimiz bu tarım bankasının doğal paydaşlarıdır".

Çelik, açıklamasında neden tarım bankası hususuna açıklık getirerek, "Tarımsal faaliyet gösteren çiftçilerimizden şehir merkezlerinde ipotek ödemek üzere daire veya işyeri istenmeyecek. Bunların yerine köydeki tarlası kabul edilecektir. Çiftçinin bağlı bulunduğu banka şubesinden bankamatik kullanmasını bilmiyor diye kendisine ortakmış gibi yüksek bir masraf kesilmeyecek hatta hiç çiftçinin parasına dokunulmayacak. Diğer bir husus yetiştiricimiz köyde kırsalda hayvancılık yapıyorsa kendisinden de şu an uygulamada olan şartlarla karşılaşmayacak, bankayla iş yapacaksa elindeki hayvanı ipotek olarak sayılacak, insanlar doğduğu yerde doyacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkan Çelik, Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürümesinin yolunun tarım ve üretimden geçtiğini ifade ederek, "Son zamanlarda pandemi, kuraklık, iklim değişikliğinin sekteye uğrattığı tarım sektörüne bir çağrıda bulunarak tüm kesimleri tarıma destek sağlaması için ulusal bir adım olacak olan, ülkede tarım ve hayvancılık için ulusal acil eylem paketi oluşturulması ve buna istinaden tarımsal arazi vasıflı hazine arazilerinin devletimiz ve bakanlığımız eliyle altyapılarının oluşturulup ekonomimizin, tarımın ve istihdamın önünü açmak üzere, sektöre uzak olan zengin kesimlerin, şirketlerin, sanat dünyasının, bu işe gönül verip ama uygun şartları bulunmayan özellikle masa başı çalışanlarımızı teşvik edecek kamuoyu oluşturulması için bakanlığımızın bu projeye başlama çağrısında bulunması çok yerinde olacaktır. Atanamamış ve atanmayı bekleyen mühendislerimiz veterinerlerimizi oluşturulacak bu işletmelerde maaşlarının yatırımcılar tarafından karşılanması suretiyle de istihdam etmek için de çok güzel bir adım atılmış olur" dedi. - ANKARA

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Tarım Bankası kurulmalıdır

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Türkiye, Yatırım, Tarım, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Tarım Bankası kurulmalıdır' - Son Dakika Ekonomi


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