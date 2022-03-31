Tufanbeyli Belediyesinden memura yüzde 100 sosyal denge artışı - Son Dakika
Üye Girişi

Tufanbeyli Belediyesinden memura yüzde 100 sosyal denge artışı

31.03.2022 17:00
Tufanbeyli Belediyesinden memura yüzde 100 sosyal denge artışı

Tufanbeyli Belediyesinde memura yüzde 100 sosyal denge artışı sağlandı.

Tufanbeyli Belediyesinde memura yüzde 100 sosyal denge artışı sağlandı.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesini 2022 yıllı için yüzde 100 olarak artış yaparak yeniledi.

19 memur ve sözleşmeli personele bin TL zam yapıldı. Başkan Ergü yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik zorlukların üstesinden güç birliği ile geleceğiz. Her birimiz elimizden gelenin fazlasını yaparak daha mutu huzurlu bir Tufanbeyli için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bağlamda memurlarımızın haklarını korumak ve sağlıklaştırmak adına Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi 2022 yıllı için yüzde 100 olarak artış yaparak yeniledik. Hayırlı olsun" dedi. - ADANA

Tufanbeyli Belediyesinden memura yüzde 100 sosyal denge artışı

YORUMLAR
500
Muş'ta Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı Muş'ta Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Remzi Ergü, Tufanbeyli, Memur Sen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tufanbeyli Belediyesinden memura yüzde 100 sosyal denge artışı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Tufanbeyli Belediyesinden memura yüzde 100 sosyal denge artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement