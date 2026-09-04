TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos'ta 1,07 puan geriledi - Son Dakika
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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos'ta 1,07 puan geriledi

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TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya göre 1,07 puan azalarak 105,04'e düştü. Yi-ÜFE bazlı endeks 0,26 puan azalışla 101,35 olurken, bu gelişmede Dünya TÜFE Sepeti ve Nominal Kur Sepetindeki değişimler etkili oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,07 puan azalarak 105,04 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı REK endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,07 puan azalarak 105,04 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 0,26 puan azalarak 101,35 olarak gerçekleşti.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,68 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 3,20 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,84 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,57 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE'sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos'ta 1,07 puan geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos'ta 1,07 puan geriledi - Son Dakika
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