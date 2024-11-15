TÜFE Beklentisi Yüzde 44,81'e Yükseldi

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,81'e yükseldi.

Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20'ye düştü.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, bu anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45,38 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 30,84, 24 ay sonrası için de yüzde 21,07 düzeyinde oluştu.