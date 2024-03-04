TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 55,91 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,2 ile giyim ve ayakkabı oldu. Şubatta aylık bazda artış en yüksek ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim olarak hesaplandı.

04.03.2024 10:39
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 55,91 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,2 ile giyim ve ayakkabı oldu. Şubatta aylık bazda artış en yüksek ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 12'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 125 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE4,5367,07
Gıda ve alkolsüz içecekler8,2571,12
Alkollü içecekler ve tütün0,4963,09
Giyim ve ayakkabı0,243,44
Konut3,4149,07
Ev eşyası3,0162,92
Sağlık3,6481,25
Ulaştırma2,8577,98
Haberleşme4,3151,89
Eğlence ve kültür3,1965,44
Eğitim12,7691,84
Lokanta ve oteller5,4394,78
Çeşitli mal ve hizmetler3,5261,86

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,57 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 72,89 ile yine aynı göstergede kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam

AylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE4,3768,33
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE4,2370,31
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE3,5772,89
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE4,0464,9
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE4,6867,22
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE5,17???????72,6
(Bitti)

Kaynak: AA

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