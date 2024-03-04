TÜFE'de Lokanta ve Oteller Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Ekonomi

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında şubatta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 55,91 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,2 ile giyim ve ayakkabı oldu. Şubatta aylık bazda artış en yüksek ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 12'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 125 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: