TÜFE Yıl Sonu Beklentisi %44,81'e Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE Yıl Sonu Beklentisi %44,81'e Yükseldi

TCMB anketine göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi %44,81'e çıkarken, cari işlemler açığı düştü.

15.11.2024 11:18
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,81'e yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 20,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,1 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 19,8 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den 3,1'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten 3,3'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 45,38'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,64'ten yüzde 30,84'e geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜFE Yıl Sonu Beklentisi %44,81'e Yükseldi - Son Dakika

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