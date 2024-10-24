TÜGİAD Başkanı Yıldırım TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Ekonomi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Başkanı Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada TUSAŞ'a yapılan ve 5 vatandaşın şehit olmasına, 22 vatandaşın yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınadı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain saldırıda şehit olan 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim. Yaralanan 22 vatandaşımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim. Terör, hiçbir insani değere sığmayan bir eylemdir ve asla kabul edilemez. Milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde bu tür saldırılara karşı dimdik duracaktır. Bu tür hain eylemler, ulusumuzun kararlılığını asla zayıflatamayacaktır. Teröre karşı mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecektir. Başımız sağ olsun."