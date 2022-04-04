TÜGİAD, Z kuşağına yönelik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

TÜGİAD, Z kuşağına yönelik çalışmalarına devam ediyor

04.04.2022 11:20
TÜGİAD, Z kuşağına yönelik çalışmalarına devam ediyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi Başkanı Serkan Can Zengin, Yalova Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi Başkanı Serkan Can Zengin, Yalova Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi.

Ülkenin geleceğini şekillendirecek olan Z kuşağına emek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Serkan Can Zengin, onların iş hayatına girişinden, entegre olmalarından, onlardan neler beklendiği ve nasıl fark oluşturacakları konuları üzerinde dururken, TÜGİAD olarak iş dünyası ve öğrenciler arasında köprü görevi gördüklerini belirtti.

35. üniversite konferansını tamamladı

Davet edildiği her üniversiteye gönüllü olarak giden TÜGİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Serkan Can Zengin, verdiği konferanslarına Yalova Üniversitesi ile devam etti. Serkan Can Zengin, Yalova Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek 35. üniversite konferansını tamamladı.

"İş dünyası ve üniversiteler iş birliği yapmalı "

Serkan Can Zengin, Yalova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte Harvard Üniversitesi'nden Dr. Tony Wagner'ın ortaya koyduğu "21. Yüzyıl Becerileri"ni üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri ile paylaştı. Üniversitelerin iş dünyası ile işbirliği içerisinde olması gerektiğini ifade eden Zengin, "Öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlayarak yetiştirmeliyiz. Bu ancak üniversitelerle yapacağımız projeler ve etkinliklerle olabilir. Z kuşağının yetişmesi bizim önem verdiğimiz konuların başında geliyor" dedi. - ESKİŞEHİR

TÜGİAD, Z kuşağına yönelik çalışmalarına devam ediyor

YORUMLAR
500
Küpeli: 'KOBİ'lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız' Küpeli: 'KOBİ'lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız' ESO'dan bir uluslararası proje başarısı daha ESO'dan bir uluslararası proje başarısı daha

Serkan Can, Eskişehir, Türkiye, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD, Z kuşağına yönelik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:55:27. #1.11#
SON DAKİKA: TÜGİAD, Z kuşağına yönelik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement