TÜİK 2024 3. Çeyrek İşsizlik Oranını Açıkladı: Yüzde 8,7 - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK 2024 3. Çeyrek İşsizlik Oranını Açıkladı: Yüzde 8,7

TÜİK 2024 3. Çeyrek İşsizlik Oranını Açıkladı: Yüzde 8,7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 8,7'ye düştüğünü ve işsiz sayısının 20 bin azaldığını duyurdu. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 54,3 olarak belirlendi.

18.11.2024 10:39  Güncelleme: 10:40
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde işsizlik oranının bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,1 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,8

İş gücü, bir önceki çeyreğe göre 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,9 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMIN YÜZDE 58,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken; tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK 2024 3. Çeyrek İşsizlik Oranını Açıkladı: Yüzde 8,7 - Son Dakika

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