TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu
Ekonomi

TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

TÜİK açıkladı! 2025\'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu
08.01.2026 10:20
TÜİK verilerine göre, 2025'te en yüksek reel getiri külçe altında görüldü. Külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 51,77 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aralık ayında ise en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,98 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ile 2025 yılına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyurdu.

Verilere göre finansal yatırım araçları yıllık bazda değerlendirildiğinde, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,77 oranında reel getiri sağladı.

MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 8,93

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,93, DİBS yüzde 7,36 ve euro yüzde 6,84 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Aynı dönemde dolar yüzde 4,47, BIST 100 endeksi ise yüzde 11,35 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,25, DİBS yüzde 4,72 ve euro yüzde 4,21 oranında reel getiri sağladı. Dolar yüzde 6,82, BIST 100 endeksi ise yüzde 13,53 oranlarında reel kayıp yaşattı.

ARALIK AYINDA ZİRVE DİBS'İN

TÜİK verilerine göre aralık ayında en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,13, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,98 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti. Aralık ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,75, BIST 100 endeksi yüzde 2,81, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,22, euro yüzde 1,56 ve dolar yüzde 0,21 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 3,61, BIST 100 endeksi yüzde 2,67, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,08, euro yüzde 1,42 ve dolar yüzde 0,07 oranında reel getiri sağladı.

Son Dakika Ekonomi TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu - Son Dakika
