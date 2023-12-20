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TÜİK, Aralık Ayı Tüketici Güven Endeksini Açıkladı - Son Dakika
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TÜİK, Aralık Ayı Tüketici Güven Endeksini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 artarak 77,4 oldu.

TÜİK, Aralık Ayı Tüketici Güven Endeksini Açıkladı
20.12.2023 - 10:17,
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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), aralık ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında 75,5 iken aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 oldu.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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