Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi, 2021-2023" haber bültenini yarın yayımlayacağını bildirdi.
TÜİK, internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yaptı.
Buna göre, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi"nde yer almayan "İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi, 2021-2023" adlı haber bülteni yarın saat 10.00'da yayımlanacak.
Son Dakika › Ekonomi › TÜİK Beşeri Sermaye Endeksi'ni Yayınlayacak - Son Dakika
