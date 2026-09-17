TÜİK'e göre ağustosta satılan iş yeri sayısı yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 oldu - Son Dakika
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TÜİK'e göre ağustosta satılan iş yeri sayısı yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 oldu

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Türkiye genelinde ağustos ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 15 bin 937 olarak hesaplandı. İlk el iş yeri satışı yıllık bazda yüzde 5,2 artışla 5 bin 172'ye çıkarken, ikinci el iş yeri satışı yüzde 11,1 düşüşle 10 bin 765'te kaldı.

Türkiye genelinde ağustos ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 15 bin 937 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 5 bin 172, ikinci el iş yeri satışı sayısı da yıllık bazda yüzde 11,1 azalarak 10 bin 765 oldu.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 6,4 düşüşle 15 bin 937 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,6 artarak 652 olurken diğer iş yeri satışları yüzde 8,1 azalışla 15 bin 285 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5 gerilerken, ikinci el iş yeri satışları aynı kaldı.

Ocak-ağustos dönemi

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde ilk el iş yeri satış sayısı, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak 34 bin 843, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 8,3 azalarak 83 bin 355 oldu.

Böylece yılın 8 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalışla 118 bin 198 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde ipotekli iş yeri satışı yüzde 65,5 artışla 5 bin 352'ye çıktı. Aynı dönemde diğer iş yeri satışları ise yüzde 7,2 düşüşle 112 bin 846'ya geriledi.

(Bitti)

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuTürkiyeAğustosEkonomiSon Dakika

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