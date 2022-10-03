TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu - Son Dakika
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TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu

03.10.2022 14:41

TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına göre fiyatı en çok düşen ürün yüzde 18,21 patates olurken, onu yüzde 15,09 ile et ve balık ürünleri takip etti. En yüksek artış ise yüzde 22,70'lik oranıyla üniversite eğitiminde yaşandı.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, TÜİK piyasaların merakla beklediği eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ PATATESTE

TÜİK verilerine göre bir önceki aya kıyasla fiyatında gerileme yaşanan ürünlerden bazıları patates, et ve balık oldu. Bu ürünlerden fiyatı en çok düşen yüzde 18,21 ile patates ve bazı yumlu bitkiler, yüzde 15,09 ile taze balık ve deniz ürünleri, yüzde 2,46 ile mücevherat, saat ve kol saatleri şeklinde sıralandı.

KARA YOLU ULAŞIMI DA GERİLEDİ

Ayrıca dana etinin fiyatı da bir önceki aya göre yüzde 2,44 azalırken, margarinin yüzde 2,32 düştüğü gözlemlendi. Kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı fiyatları da yüzde 2,14 düşerken; peynir fiyatları da yüzde 0,44 geriledi. Eylülde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 1,34 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,03 ile likit hidrokarbonlar ve yüzde 0,11 ile kuzu, koyun, keçi eti yer aldı.

EN ÇOK ARTIŞ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE GÖRÜLDÜ

Diğer yandan madde sepetinde yer alan ürünlerden fiyatı en çok artan ise yüzde 22,70 ile üniversite eğitimi olurken şehir gazı ve doğalgaz yüzde 20,78 elektrik ise yüzde 20 arttı. Reçel, marmelat ve bal fiyatlarındaki artış ta yüzde 14,82 seviyesinde gerçekleşti. Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,71 konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 11,96 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 11,35 ile hava yolu taşımacılığı, yüzde 10,89 ile ulaştırma sigortası, yüzde 6,98 ile katı yakıtlar ve yüzde 6,96 ile su (şebeke suyu) yer aldı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu - Son Dakika
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