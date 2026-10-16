TÜİK'e göre İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı eylül sonu 2 milyon 185 bin 457 oldu - Son Dakika
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TÜİK'e göre İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı eylül sonu 2 milyon 185 bin 457 oldu

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TÜİK\'e göre İzmir\'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı eylül sonu 2 milyon 185 bin 457 oldu
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TÜİK verilerine göre İzmir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2026 eylül sonu itibarıyla yüzde 6,1 artışla 2 milyon 185 bin 457 oldu. Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 9 bin 938 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 2 milyon 185 bin 457'ye ulaştı.

İzmir'de eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 9 bin 938 oldu. İzmir, bu sayıyla İstanbul ve Ankara'nın ardından 3. sırada yer aldı. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,7'sini motosiklet, yüzde 39,9'unu otomobil, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,8'ini traktör, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,3'ünü minibüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 56 bin 678 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında kentte devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 56 bin 678 olarak gerçekleşti. Devri yapılan araçların yüzde 67,7'sini otomobil, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

3 bin 964 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK verilerine göre Eylül ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan 3 bin 964 adet otomobil arasında yüzde 12,7'lik payla Renault ilk sırada yer aldı. Renault'yu sırasıyla yüzde 7,0 ile Togg, yüzde 6,8 ile Volkswagen, yüzde 6,1 ile Hyundai, yüzde 5,2 ile Toyota, yüzde 4,6'şar payla Dacia ve Mercedes-Benz, yüzde 4,5'er payla Kia, Nissan ve Tesla, yüzde 4,1 ile Skoda, yüzde 3,8 ile Citroen ve yüzde 3,7 ile Peugeot takip etti.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuOtomobilEkonomiUlaşımEylülİzmirSon Dakika

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