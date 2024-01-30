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TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı - Son Dakika
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TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ocak ayında ekonomik güven endeksi aylık yüzde 3,1 artarak 99,4 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi yüzde 3,9 artarken, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 azaldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 arttı.

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı
30.01.2024 - 10:44,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ocak ayında aylık yüzde 3,1 artarak 99,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ocak 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; aralık ayında 96,4 olan ekonomik güven endeksi, ocakta yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı. Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

Kaynak: DHA
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