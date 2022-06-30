Tüik: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 89,96 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık yüzde 6,94, yıllık yüzde 89,96 oranında arttı. Yıllık en fazla artış, yüzde 259,02 ile gayrimenkul hizmetlerinde oldu.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin H-ÜFE rakamlarını bugün açıkladı. Buna göre; H-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 38,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,86 arttı.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 7,43 OLDU

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,43, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 9,15, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 11,68, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,16, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,34 artış oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE ENDEKS EN FAZLA TUR OPERATÖRÜ, DİĞER REZERVASYON HİZMETLERİNDE ARTTI

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 1,00, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 1,26, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 1,29 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 23,58, konaklama hizmetleri yüzde 20,60, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 13,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDEKİ ARTIŞ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 259,02 OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 109,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 79,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 45,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 259,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,25, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 64,17 artış oldu.

YILLIK H-ÜFE'DE EN FAZLA ARTIŞ GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE OLDU

H-ÜFE sektörlerinden hukuk ve muhasebe hizmetleri yıllık yüzde 23,62, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 23,82, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 32,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 259,02, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 132,45, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.