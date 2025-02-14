TÜİK: Hizmet Üretimi Aralık\'ta Yüzde 1,9 Artış Gösterdi

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 10,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,9 azaldı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,6 azaldı.

Hizmet üretim endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri 0,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,5 azaldı.